550-летнему печатному прессу в Испании посвятили выставку

Эти книги называют инкунабулами, что с латинского переводится как «колыбель». Так в Европе изначально называли первые..

Эти книги называют инкунабулами, что с латинского переводится как «колыбель». Так в Европе изначально называли первые напечатанные экземпляры.

Теперь же Национальная библиотека Испании отмечает 550 лет со времени прибытия в страну первого печатного пресса.

На выставке показывают первую книгу, напечатанную в Испании на испанском языке. Это «Синод Агилафуэнте» 1472 года – единственная книга на выставке, не принадлежащая Национальной библиотеке. Её привезли из Сеговийского собора.

[Мария Хосе Русио, работница библиотеки]:

«У посетителей будет возможность увидеть это уникальное произведение в окружении других библиографических жемчужин, которые обычно не встречаются на выставках».

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В общей сложности выставлено около 20 книг, набор типографских инструментов и материалов, а также копия печатного станка XVII века.

В экспозицию вошли гравюра на дереве, книга с музыкальными персонажами, работы с разнообразными иллюстрациями и шрифтами, а также карта мира Cosmographia географа Помпония Мелы.

Хотя вначале печатная книга была похожа на рукописную, печать позволяла делать несколько копий. А это помогало распространять знания.

[Мария Хосе Русио, работница библиотеки]:

«Мы увидим экземпляры, которые всё ещё с нарисованными заглавными буквами и примитивным оформлением, потому что печать была ещё не такой развитой».

Изобретение первого печатного станка приписывают немецкому ювелиру Иоганну Гутенбергу. Он создал его примерно в 1440 году. Более двух десятилетий спустя первый печатный станок прибыл в Испанию. До этого они также появились во Франции и в Италии.

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