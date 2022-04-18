Жители Шанхая протестуют против карантинных центров в жилых домах

Люди отчаянно кричат на улицах Шанхая. Так местные жители протестуют против планов организовать изоляционные центры COVID-19..

Люди отчаянно кричат на улицах Шанхая. Так местные жители протестуют против планов организовать изоляционные центры COVID-19 прямо в жилых домах.

На этих любительских кадрах видно, что местные жители вступают в потасовки и словесные перепалки с полицейскими в защитных костюмах.

Владельцы комплекса заявили, что власти переоборудовали пять пустующих зданий в изоляторы. Планируют переделать ещё девять.

Также десятки людей, которые снимали квартиры, переселили. Многих –принудительно.

[местная жительница]:

«Сейчас вы хотите поместить заражённых пациентов, очень заразных, в двадцати метрах от жилых районов. А что нам, простым жителям, делать?»

Пустые улицы и закрытые магазины. Шанхай стал эпицентром новой волны коронавируса в Китае – крупнейшей со времён первого выявления вируса. Так, с марта здесь зафиксировали более 300 тысяч случаев заражения. Одновременно власти ввели общегородской локдаун – самый масштабный для страны.

В отношении коронавируса власти применяют политику «ноль терпимости». Однако простые люди начинают терять терпение. Им не хватает еды, заработать негде. Кроме того, все, у кого выявляют COVID, должны находиться на карантине в специально отведённых местах, а их соседям нужно сидеть дома не менее 14 дней.

При этом в сети жалуются, что условия содержания в таких центрах очень плохие. Вот, например, на этих кадрах видно, как люди толпятся в помещении, которое похоже на офисное здание. Человек, предоставивший эти кадры, сказал, что там было не менее 200 человек, включая маленьких детей. Душевых там не было, а туалетов было всего четыре.

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