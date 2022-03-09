Кубинские рыбаки спасли раненого редкого ламантина

Кубинские рыбаки спасли раненого детёныша ламантина. Его заметили, когда он плыл к берегу залива на юго-востоке..
Дата загрузки: 2022-03-09
[Виктор Антонио Серрано, рыбак]:
«У него было несколько ран на теле и одна на голове. Мы решили отвезти его в порт Мареа-дель-Портильо».
Ламантины – млекопитающие. Поэтому рыбаки стали кормить детёныша смесью молока и кокосовой воды.
[Виктор Антонио Серрано, рыбак]:
«Люди, которые держат коров и коз, приносили нам молоко».
Тем временем местные жители связались с сотрудниками океанариума в соседнем Сантьяго-де-Куба и вызвали ветеринаров.
[Хосефина Росалес, жительница Мареа-дель-Портильо]:
«Нам посоветовали продолжать кормить ламантина молоком, чтобы он не погиб. Мы так и делали, пока его не забрали ветеринары».
Сейчас маленького ламантина лечат специалисты. Причём они каждый день сообщают спасителям малыша о его состоянии.
[Анмари Альварес, эколог]:
«Помимо того, что за ламантином ухаживают специалисты, меня очень порадовали поступки людей. Они не жалели сил и ресурсов, чтобы спасти этого детёныша ламантина».
Ламантин останется в океанариуме до полного выздоровления. Потом его вернут в дикую природу.
Этот детёныш принадлежит редкому виду американский ламантин. Эти крупные животные обитают на мелководье и питаются растительностью.
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