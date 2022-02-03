В России есть собственный Париж с Эйфелевой башней

Эйфелева башня в центре Парижа. В этих словах – ни доли иронии. Это село на Южном..

Эйфелева башня в центре Парижа. В этих словах – ни доли иронии. Это село на Южном Урале появилось в 1842 году. Сначала называлось Пост №4.

[Надежда Герасимова, директор Музея села Париж]:

«И только через год после основания мы получили своё французское название – село Париж. И сейчас, если мы говорим о французском Париже, то говорим: мы были в Париже. А если мы говорим о нагайбакском Париже, то говорим: мы были в Париже. Это особенности национального произношения».

Своим названием село обязано победе русской армии в битве за Париж в 1814 году. В ней участвовали местные казаки из этнорелигиозной группы татар, которые называют себя нагайбаками.

Ну а в 2005 году в центре села установили вышку сотовой связи в виде Эйфелевой башни. Она в шесть раз меньше своей французской сестры. На строительство потратили 12 миллионов рублей – на четыре миллиона больше, чем на обычную вышку.

[Василий Тоймурзин, бывший глава администрации села Париж]:

«Высота её – где-то порядка 50 метров. Красавица наша. Для нас – наша гордость, наша радость. Здесь проводится очень много мероприятий. Областные мероприятия проводятся, наши районные и так далее».

В местном музее есть маленькая экспозиция, посвящённая главной достопримечательности села.

[Надежда Герасимова, директор Музея села Париж]:

«В нашем музее хранится, как мы говорим, золотой ключ от нашей Эйфелевой башни, который был нам подарен в день открытия нашей вышки сотовой связи».

В селе живёт примерно 1700 человек, почти половина из них – пенсионеры.

Париж не единственное село с необычным названием на Южном Урале. Любознательный турист найдёт здесь Лейпциг, Берлин и другие посёлки, которые носят имена европейских городов. Свои название они также получили в честь побед русской армии в Италии, Германии и во Франции.

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