Кладбище летающих ящеров нашли в чилийской пустыне Атакама

Целое кладбище птерозавров обнаружили в пустыне Атакама в Чили. Это редкая находка, поскольку много костей хорошо..

Целое кладбище птерозавров обнаружили в пустыне Атакама в Чили. Это редкая находка, поскольку много костей хорошо сохранились.

Птерозавры – это отряд летающих архозавров. Они жили бок о бок с динозаврами в мезозойскую эру. Она длилась 185 миллионов лет и завершилась 66 миллионов лет назад.

[Джонатан Аларкон, палеонтолог]:

«Это важное открытие, потому что в Чили нечасто находят птерозавров. Она важна и для всего мира, поскольку подобные находки довольно редкие. Лишь несколько раз встречались такие большие скопления окаменелостей».

У птерозавров полые кости, поэтому их редко находят целыми.

[Давид Рубилар, палеонтолог]:

«Большинство найденных костей птерозавров сплющены или раздроблены. Однако в этом месте мы смогли извлечь сохранившиеся круглые кости».

У палеонтологов получилось извлечь из окаменелостей шейные позвонки, кости ног и крыльев. Так они определили, что останки принадлежат птерозаврам из семейства ктенохазматидов.

Птерозавры были размером от одного метра и более. У самого маленького размах крыльев достигал 25 сантиметров, у самого большого – девяти метров.

Сначала учёные считали, что эти ящеры не могли летать. Потом теорию опровергли. Загадкой оставалось то, как они взлетали – самые крупные птерозавры весили до 250 килограммов. Учёные предположили, что рептилии подпрыгивали, а потом сильные крылья удерживали их в воздухе. Птерозавры развивали скорость до 120 километров в час и пролетали тысячи миль. Также они хорошо бегали по земле.

Находка поможет чилийским палеонтологам лучше изучить анатомию птерозавров и их образ жизни.

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