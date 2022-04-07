Кладбище летающих ящеров нашли в чилийской пустыне Атакама

Целое кладбище птерозавров обнаружили в пустыне Атакама в Чили. Это редкая находка, поскольку много костей хорошо..
Дата загрузки: 2022-04-07
Птерозавры – это отряд летающих архозавров. Они жили бок о бок с динозаврами в мезозойскую эру. Она длилась 185 миллионов лет и завершилась 66 миллионов лет назад.
[Джонатан Аларкон, палеонтолог]:
«Это важное открытие, потому что в Чили нечасто находят птерозавров. Она важна и для всего мира, поскольку подобные находки довольно редкие. Лишь несколько раз встречались такие большие скопления окаменелостей».
У птерозавров полые кости, поэтому их редко находят целыми.
[Давид Рубилар, палеонтолог]:
«Большинство найденных костей птерозавров сплющены или раздроблены. Однако в этом месте мы смогли извлечь сохранившиеся круглые кости».
У палеонтологов получилось извлечь из окаменелостей шейные позвонки, кости ног и крыльев. Так они определили, что останки принадлежат птерозаврам из семейства ктенохазматидов.
Птерозавры были размером от одного метра и более. У самого маленького размах крыльев достигал 25 сантиметров, у самого большого – девяти метров.
Сначала учёные считали, что эти ящеры не могли летать. Потом теорию опровергли. Загадкой оставалось то, как они взлетали – самые крупные птерозавры весили до 250 килограммов. Учёные предположили, что рептилии подпрыгивали, а потом сильные крылья удерживали их в воздухе. Птерозавры развивали скорость до 120 километров в час и пролетали тысячи миль. Также они хорошо бегали по земле.
Находка поможет чилийским палеонтологам лучше изучить анатомию птерозавров и их образ жизни.
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