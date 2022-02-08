Южная Корея оштрафует Mercedes-Benz почти на $17 млрд

Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафует немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz и его южнокорейское подразделение более чем на 20..

Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафует немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz и его южнокорейское подразделение более чем на 20 миллиардов вон. Это почти 17 миллиардов долларов. Компанию обвинили в ложной рекламе, связанной с выбросами дизельных авто.

Корейская комиссия по добросовестной торговле заявила, что Mercedes вмешался в работу устройств по сокращению выбросов. Он установил нелегальное программное обеспечение, которое заставляло устройства работать не на полную мощность в обычных авто, и на полную – в ходе сертификационных тест-драйвов. В целом такое ПО обнаружили в 15 моделях.

[Мун Чон Сок, представительница комиссии]:

«Он мешает потребителям сделать рациональный выбор при покупке: создаёт ложную и вводящую в заблуждение рекламу о его эффективности сокращения выбросов даже после скандала «Дизельгейт»».

По данным Комиссии по добросовестной торговле, Mercedes также ложно рекламировал, что выбросы его автомобилей остаются на минимальном уровне и отвечают стандартам «Евро-6» с августа 2013 по декабрь 2016 года.

Mercedes штраф пока никак не прокомментировал.

Напомним, в прошлом году южнокорейский антимонопольный орган предпринял действия в отношении корейского подразделения Audi-Volkswagen, Nissan Motor, корейского офиса Stellantis и Porsche. Штрафы либо требования внести исправления также были связаны с выбросами.

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