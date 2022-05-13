В этом регионе в центре Сомали население страдает от засухи и резкого сокращения доходов. Бедствие привело..

216 млн человек будут вынуждены мигрировать из-за засухи к 2050 году

В этом регионе в центре Сомали население страдает от засухи и резкого сокращения доходов. Бедствие привело к тому, что всю страну включили в список самых уязвимых в вопросе продовольственной безопасности и голода.

Эта женщина говорит, что она и другие фермеры с трудом выращивают что-либо на этой почве.

[Фавзия Салах Мохамуд, фермер]:

«Мы очень страдаем от засухи. Колодцы, которые мы использовали для орошения наших полей, высохли. На наши фермы теперь могут вторгнуться дикие животные в поисках пищи. Мы потеряли много урожая, который надеялись собрать».

Недавно Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием опубликовала отчёт, в котором говорится, что засуха в период с 1998 по 2017 год нанесла глобальный экономический ущерб примерно в 124 миллиарда долларов.

[Бррон Орр, представитель UNCCD]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «По оценкам Всемирного банка, до 216 миллионов человек, возможно, будут вынуждены мигрировать к 2050 году, в основном из-за засухи. То есть пострадавших людей по всему миру будет ещё больше».

По данным ООН, от засухи в Африке пострадали Кения, Эфиопия, Джибути и Сомали. Также серьёзный ущерб нанесли нашествия саранчи.

Впрочем, страдают не только бедные страны. Неправильные методы ведения сельского хозяйства и изменение климата затрагивают весь мир. Например, водный кризис продолжается в Калифорнии. А в Австралии из-за засухи недавно были разрушительные пожары.

Эксперты говорят, что нынешнюю ситуацию можно назвать мега-засухой, и что такого не наблюдалось последнюю 1000 лет. По их словам, ситуация будет усугубляться во многих регионах, особенно там, где население городов быстро растёт.

ООН призывает страны мира учиться выращивать более устойчивые культуры, потребляя меньше воды и меньше полагаясь на продукты животного происхождения.

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