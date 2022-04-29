Высокотехнологичная теплица в Лондоне вмещает до 450 тысяч растений

Теплица размером с футбольное поле в центре Лондона. Это королевский питомник, который поставляет растения в парки..
Дата загрузки: 2022-04-29
В 2018 году теплицу отремонтировали, потратив 6,4 миллиона долларов. Теперь здесь помещается очень много растений.
[Роб Доулинг, менеджер теплицы]:
«Для производства этим летом у нас в 12 теплицах выращивается около 250 тысяч растений. В ближайшие несколько недель их высадят в парк».
В зонах сгруппированы однотипные виды.
[Роб Доулинг, менеджер теплицы]:
«Это зона 1, где мы выращиваем тропические растения для выставок в Сент-Джеймс-парке и Риджентс-парке. А в других оранжереях находятся зоны для других растений».
В теплице работает 12 сотрудников и 12 волонтёров. Их рабочий день довольно напряжённый, ведь у разных сортов разные потребности.
[Роб Доулинг, менеджер теплицы]:
«Мы выращиваем около 400 различных сортов растений: от этих патагоний, которые будут расти перед Букингемским дворцом, до некоторых более травянистых растений, которые будут расти в Ричмонд-парке».
При этом теплица высокотехнологичная. В ней есть собственная метеостанция. Например, она автоматически даёт команду, когда нужно закрыть или открыть вентиляционные отверстия в крыше.
На удивление, в этом году проблемой стала слишком тёплая и солнечная погода. Из-за этого большинство растений развивались слишком быстро. Теперь их рост замедляют.
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