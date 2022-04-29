Теплица размером с футбольное поле в центре Лондона. Это королевский питомник, который поставляет растения в парки..

Высокотехнологичная теплица в Лондоне вмещает до 450 тысяч растений

Теплица размером с футбольное поле в центре Лондона. Это королевский питомник, который поставляет растения в парки столицы. Но не во все, а только в те, где исторически охотились и отдыхали британские монархи. В Лондоне их восемь.

В 2018 году теплицу отремонтировали, потратив 6,4 миллиона долларов. Теперь здесь помещается очень много растений.

[Роб Доулинг, менеджер теплицы]:

«Для производства этим летом у нас в 12 теплицах выращивается около 250 тысяч растений. В ближайшие несколько недель их высадят в парк».

В зонах сгруппированы однотипные виды.

[Роб Доулинг, менеджер теплицы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это зона 1, где мы выращиваем тропические растения для выставок в Сент-Джеймс-парке и Риджентс-парке. А в других оранжереях находятся зоны для других растений».

В теплице работает 12 сотрудников и 12 волонтёров. Их рабочий день довольно напряжённый, ведь у разных сортов разные потребности.

[Роб Доулинг, менеджер теплицы]:

«Мы выращиваем около 400 различных сортов растений: от этих патагоний, которые будут расти перед Букингемским дворцом, до некоторых более травянистых растений, которые будут расти в Ричмонд-парке».

При этом теплица высокотехнологичная. В ней есть собственная метеостанция. Например, она автоматически даёт команду, когда нужно закрыть или открыть вентиляционные отверстия в крыше.

На удивление, в этом году проблемой стала слишком тёплая и солнечная погода. Из-за этого большинство растений развивались слишком быстро. Теперь их рост замедляют.

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