Протестующие в Канаде: «Я буду кричать о свободе»

Протест в канадской столице не стихает. Его начали дальнобойщики в конце января, выступая против обязательной вакцинации...

[протестующий]:

«Я вышел ради будущего моих племянников и племянниц. Они тоже хотели прийти, но не смогли, поэтому вместо них я взял Джерри. Настало время изменить политику. Давайте вернёмся к нормальной жизни».

Протест в канадской столице не стихает. Его начали дальнобойщики в конце января, выступая против обязательной вакцинации. Потом к ним присоединились и другие. Люди продолжают блокировать центральные улицы города, размахивая флагами и требуя от правительства Джастина Трюдо ослабить карантинные меры.

Дальнобойщики также частично блокировали мост Амбассадор, который ведёт к самому оживлённому КПП на границе с США. Блокировали они и два других переезда. Но потом, после того как им пригрозили штрафами и тюремным заключением, они разъехались.

Между тем, глава полиции Оттавы подал в отставку после критики за то, что он не смог остановить протесты, которые парализуют центр столицы уже несколько недель. Питер Слоули заявил, что сделал всё возможное. Однако многие были недовольны тем, что полицейские слишком снисходительны к протестующим.

Впрочем, протестующие говорят, что нужно нацелиться не на недовольных, а на ограничения. Ведь именно они приносят самый большой вред.

[протестующий]:

«За последние два года я потерял больше друзей из-за самоубийства, чем за всю предыдущую жизнь, мои братья потеряли работу, поэтому я здесь, чтобы вместе стоять за мир, любовь и единство и кричать о свободе так громко, как только могу. Они должны отказаться от ограничений».

В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо задействовал Закон о чрезвычайных ситуациях. Это остановит финансирование протестующих, а также позволит направить в провинции и округа федеральную полицию.

Стоит отметить, что протесты в Канаде спровоцировали подобные выступления и в других регионах мира, включая Европу и Новую Зеландию.

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