Мощное землетрясение в Гватемале

Мощное землетрясение силой 6,8 балла произошло в Гватемале. Толчки ощущались в 18 из 22 департаментов страны...

[Мария Мерседес Чавес, жительница города Антигуа]:

«У меня началась паника, потому что я уже пережила землетрясение. Думала, будет то же самое. Землетрясение в 76-м разрушило наш дом».

Мощное землетрясение силой 6,8 балла произошло в Гватемале. Толчки ощущались в 18 из 22 департаментов страны. Жертвами стали три человека – они умерли от сердечных приступов. Многие испугались. Люди ещё помнят смертоносное землетрясение 76 года, когда погибли почти 23 тысячи человек.

В результате нынешнего землетрясения пострадали семь департаментов страны. Оно затронуло 31 тысячу жителей. Во многих домах обрушились крыши либо стены. Повреждена старинная церковь в Аматитлане.

[Хосе Хавьер Бургос, священник]:

«Когда мы вошли, внутри всё ещё висело облако пыли, потому что упало несколько плиток».

Подземные толчки также вызвали оползни. Они заблокировали несколько автодорог.

Очаг залегал на глубине 90 километров. По мнению президента страны, благодаря этому сильных разрушений удалось избежать.

[Алехандро Джамматтеи, президент Гватемалы]:

«Можно сказать, что ущерб незначителен по сравнению с силой землетрясения».

Власти уже устраняют последствия стихийного бедствия. Между тем президент страны призвал людей соблюдать осторожность на случай нового землетрясения.

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