Италия празднует Национальный день кошек

Две тысячи лет назад в этом месте заговорщики убили Юлия Цезаря, но теперь от былой драмы..
Дата загрузки: 2022-02-18
И сегодня у кошек праздник. У этих, и всех других в Италии. Страна отмечает Национальный день этих хвостатых.
[Валентина Файелла, волонтёр в приюте]:
«Есть День святого Валентина, поэтому честно сделать и День кошек. Надеюсь, появится и День собак».
17 февраля объявили в Италии Днём кошек ещё в 1990-м году. Дату выбирали по итогам опроса.
Февраль в итальянском фольклоре – месяц ведьминских шабашей, которые, согласно поверьям, неизменно сопровождали кошки. Число 17 для итальянцев – тоже несчастливое. Вот и решили таким образом бороться с предрассудками – теперь это день милых домашних питомцев.
[жительница Рима]:
«Очень люблю кошек, они у нас с детства. По-моему, это самые необычные животные. Они очень умные и могут подарить вам море ласки».
[туристка из Великобритании]:
«Не знала, что сегодня День кошек, но очень радуюсь, когда их вижу – у каждой свой характер».
Напомним, есть и Всемирный день кошек. Его празднуют 8 августа.
Короткая ссылка на эту страницу: