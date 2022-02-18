Италия празднует Национальный день кошек

Две тысячи лет назад в этом месте заговорщики убили Юлия Цезаря, но теперь от былой драмы..

Две тысячи лет назад в этом месте заговорщики убили Юлия Цезаря, но теперь от былой драмы не осталось и следа – здесь, в центре Рима, тишина и покой. И кошки. Много кошек. Дело в том, что в историческом месте теперь расположился кошачий приют.

И сегодня у кошек праздник. У этих, и всех других в Италии. Страна отмечает Национальный день этих хвостатых.

[Валентина Файелла, волонтёр в приюте]:

«Есть День святого Валентина, поэтому честно сделать и День кошек. Надеюсь, появится и День собак».

17 февраля объявили в Италии Днём кошек ещё в 1990-м году. Дату выбирали по итогам опроса.

Февраль в итальянском фольклоре – месяц ведьминских шабашей, которые, согласно поверьям, неизменно сопровождали кошки. Число 17 для итальянцев – тоже несчастливое. Вот и решили таким образом бороться с предрассудками – теперь это день милых домашних питомцев.

[жительница Рима]:

«Очень люблю кошек, они у нас с детства. По-моему, это самые необычные животные. Они очень умные и могут подарить вам море ласки». [туристка из Великобритании]:

«Не знала, что сегодня День кошек, но очень радуюсь, когда их вижу – у каждой свой характер».

Напомним, есть и Всемирный день кошек. Его празднуют 8 августа.

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