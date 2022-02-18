Россия дала ответ США и НАТО

Россия дала письменный ответ США и НАТО. Это реакция на документ по гарантиям безопасности, который Вашингтон..

Россия дала письменный ответ США и НАТО. Это реакция на документ по гарантиям безопасности, который Вашингтон и военный альянс представили в январе.

В письме российская сторона выражает недовольство, что ей чётко не ответили на требование не включать в НАТО Украину и Грузию и вообще не создавать новых баз на постсоветском пространстве.

Также в нём выражается обеспокоенность активностью США и НАТО прямо у российских границ.

Обвинение в планах вторжения на территорию Украины Москва назвала попыткой оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности.

Тем временем, из Донецкой и Луганской областей Украины продолжают поступать сообщения о стрельбе. В посёлке Станица Луганская ракета попала в детский сад. Никто не пострадал, но детей и персонал пришлось эвакуировать.

Украинская сторона обвиняет в обстрелах ополченцев, те в ответ делают такие же заявления.

Запад винит Россию.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:«Я уверен, что вы уже слышали, что бомбили детский сад. Мы называем это операцией «фальшивый флаг». Он призван дискредитировать украинцев и создать провокацию для дальнейших российских действий».

Тем временем, на заседании в Совбезе ООН госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Москва готовится атаковать своего соседа в «ближайшие дни».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отверг заявление Блинкена, назвав его «прискорбным» и «опасным шагом», который ещё больше подогревает напряженность. Он сказал, что российские войска остаются на территории России, и некоторые подразделения уже возвращаются на свои базы после учений.

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица ответил, что его страна хочет мира и безопасности, но, если Россия пойдет на эскалацию, она будет защищаться.

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