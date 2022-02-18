Рекорд Гиннесса: в Израиле выросла самая тяжёлая клубничина в мире

Эта клубника – рекордсмен. Она самая тяжёлая в мире. Рекорд только что зафиксировали в Книге Гиннесса...

Эта клубника – рекордсмен. Она самая тяжёлая в мире. Рекорд только что зафиксировали в Книге Гиннесса. А соответствующий сертификат передали израильскому фермеру Чахи Ариэлю. Клубничину нашли на его плантации в прошлом году, и до этого дня она хранилась в морозильной камере.

В начале прошлого года здесь, в Центральном Израиле, погода была прохладнее, чем обычно. По мнению фермера, это замедлило созревание ягод. Так клубничина-рекордсменка смогла набрать вес побольше.

[Чахи Ариэль, фермер]:

«Мы ухаживали за полем и смотрели, как растёт клубника. Она росла большой, и мы очень радовались. Потом мы начали продавать клубнику, снимать видео и отправлять его друзьям».

Друзья фермера также посмотрели видео с гигантской клубничиной. Потом заглянули в Книгу Гиннесса и поняли, что эта ягода может побить рекорд. В итоге Ариэль отправил заявку представителям издания.

Клубничина сорта Илан выглядела как несколько сросшихся ягод. Её толщина – 4 сантиметра, длина по окружности – 34 сантиметра, вес – 289 граммов.

Предыдущий рекорд принадлежал японскому фермеру. В 2015 году он нашёл клубничину весом 250 граммов.

Клубника сорта Илан даёт урожай самых больших ягод зимой. Каждая может весить до 60 граммов.

[Чахи Ариэль, фермер]:

«У нас и теперь есть клубника того же сорта. Она тоже большая и очень вкусная».

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