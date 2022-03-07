Более 20 человек пострадали из-за драки футбольных болельщиков

Страшная драка на стадионе в Мексике. В городе Керетаро во время матча мексиканской лиги началась потасовка..

Страшная драка на стадионе в Мексике. В городе Керетаро во время матча мексиканской лиги началась потасовка между болельщиками.

Её спровоцировали фанаты принимающей команды «Керетаро». Это произошло на 55-й минуте, когда команда-соперник «Атлас» вела со счётом 1:0.

Болельщики «Керетаро» атаковали трибуны, где сидели семьи с детьми. Но на подмогу людям бросились ультрас «Атласа». Завязалась ожесточённая драка, которая вышла за пределы трибун на поле. Матч пришлось остановить.

В ход шло всё: железные прутья, палки и даже сиденья. В итоге пострадало 26 человек.

[Маурисио Кюри, губернатор Керетаро]:«Из 26 травмированных троих уже выписали. Госпитализировали 23. Трое в тяжёлом состоянии, у десяти травмы средней тяжести и ещё у десяти травмы не очень серьёзные».

У больницы собрались родственники и друзья пострадавших, ожидая получить какую-то информацию. Многие обеспокоены, поскольку поступала информация о погибших.

[Омар Алкасар, друг пострадавшего болельщика]:«Ситуация на стадионе была ужасной. Я видел в социальных сетях, родственники рассказывали, но СМИ ничего об этом не сказали. Говорят, что там только травмированные, но в роликах мы видели, что там были погибшие». [Эктор Рамирес, пострадавший]:«У них были ремни и даже ножи, они били меня стулом. Ударили сюда стулом. Но откуда стулья на стадионе, когда там сиденья?»

Президент мексиканской лиги уже объявил, что на стадионе не обеспечили должную безопасность. А губернатор штата сказал, что виновных накажут – в частности, компанию, которая владеет футбольным клубом «Керетаро».

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