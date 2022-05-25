21 человек погиб, ещё семеро, включая полицейского, получили ранения. Так завершилась спецоперация бразильских силовиков в трущобах..

21 человек погиб в ходе полицейского рейда в Рио-де-Жанейро

21 человек погиб, ещё семеро, включая полицейского, получили ранения. Так завершилась спецоперация бразильских силовиков в трущобах Рио-де-Жанейро. Её целью была поимка лидеров крупной преступной группировки «Красная команда». По данным властей, они скрывались в бедных районах города.

Как сообщает полиция, подозреваемые открыли огонь по правоохранителям. В результате перестрелки погибла женщина, в которую случайно попала пуля. Полицейские ликвидировали 12 предполагаемых преступников. Личности ещё восьми погибших устанавливают. У подозреваемых изъяли 16 автомобилей, 13 автоматов, а также пистолеты и гранаты.

Между тем местные жители возмущены тем, что полиция подвергает их опасности.

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В 2010 году полиция взяла под постоянное наблюдение трущобы Рио-де-Жанейро. Периодически там происходят перестрелки с криминальными группировками. Так, в прошлом году в ходе полицейской спецоперации погибло 28 человек.

[жительница Рио-де-Жанейро]:

«Это стало частью жизни людей. Что нам делать?»

Группировка «Красная команда» была основана в 1969 году в бразильской тюрьме сборищем преступников и левых политических заключённых. В 90-е она была самой сильной в Рио-де-Жанейро. Сейчас она ещё контролирует многие районы и улицы города. При этом члены банды стараются привлекать к наркоторговле молодёжь из разных слоёв общества.

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