В 100-летнем депо в Венгрии по-прежнему ремонтируют паровозы

Этому паровозному депо в Будапеште более ста лет. Когда-то здесь работали полторы тысячи человек. Теперь –..

Этому паровозному депо в Будапеште более ста лет. Когда-то здесь работали полторы тысячи человек. Теперь – всего 13. Но все в этой маленькой команде не представляют жизни без паровозов. Мужчины обслуживают и ремонтируют эти гигантские машины.

[Дьюла Мезеи, начальник депо]:

«История – вот, что делает эту работу привлекательной. Думаю, просто удивительно, что в 2022 году мы можем ремонтировать машину, построенную в 1905-м».

Во второй половине XX века на смену локомотивам с паровым двигателем стали приходить тепловозы и электрички. В 80-х годах большая часть цехов в этом депо закрылась. А в 84-м паровозы в Венгрии полностью заменили на современный транспорт. Именно тогда венгерская железнодорожная компания открыла маршрут для ностальгических поездок. Поэтому один цех в депо работает до сих пор.

Самый пожилой мастер здесь – это 80-летний Миклош Надь. Он трудится в депо с 68-го года.

[Миклош Надь, мастер по ремонту паровозов]:

«Люди любят эти машины. А я умею только одно – их чинить. Без этой работы я буду скучать. Когда слышишь свисток паровоза, сердце бьётся быстрее. Для меня ремонт паровозов – смысл всей жизни».

Работа в депо тяжёлая, а специалистов всё меньше. Так же дело обстоит с машинистами.

[Ференц Уличка, машинист]:

«Нигде больше не учат управлять паровозом. И пожилых машинистов, у которых можно перенять опыт, становится всё меньше».

В Венгрии, чтобы не пересдавать экзамены, нужно управлять паровозом не менее 200 часов в году. Из-за пандемии туристов стало меньше, поэтому выполнить это условие труднее.

Машинисты и работники депо всё же надеются, что ситуация наладится, и их профессии сохранятся.

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