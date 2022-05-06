В Париже среди бела дня ограбили ювелирный бутик Chanel

Четверо злоумышленников посреди бела дня ограбили ювелирный бутик Chanel в центре Парижа. По словам очевидцев, по..

Четверо злоумышленников посреди бела дня ограбили ювелирный бутик Chanel в центре Парижа. По словам очевидцев, по меньшей мере, один грабитель был вооружён автоматом Калашникова. В компании Chanel заявили, что в магазине ни один человек не пострадал.

Ограбление произошло на улице Рю-де-ля-Пэ рядом с Вандомской площадью. Четверо людей на мотоциклах подъехали к бутику. Трое вошли внутрь, а четвёртый ждал на улице с автоматом.

Много очевидцев сняли происходящее на видео. В том числе – сотрудник магазина, который находится напротив бутика Chanel.

[свидетель происшествия]:

«Вооружённые до зубов люди припарковали мотоциклы прямо перед магазином Chanel. Я видел, как они вышли, сели на мотоциклы и уехали по этой самой улице».

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Люди рассказывают, что ограбление длилось минут десять. При этом многие прохожие не замечали у мотоциклиста оружия и, похоже, не понимали, что происходит.

Один мужчина, который не хочет показывать своё лицо, рассказал, что вышел из ресторана и сфотографировал номера мотоциклов грабителей. Говорит, что не боялся, поскольку человек с автоматом вёл себя спокойно. Он никому не угрожал и не обращал внимания на то, что его снимают на телефоны.

[свидетель происшествия]:

«Он совершенно спокойно попросил своих приятелей поторопиться. Один вышел и сказал: «Мы забрали не всё». Он вернулся внутрь, потом снова пришёл и сел на мотоцикл. Ещё двое сели на второй мотоцикл и умчались».

По словам мужчины, через две минуты подъехали полицейские на велосипедах. Немного позже прибыли правоохранители на машинах, после чего отправились в погоню.

Пока о грабителях ничего не известно. Представители Chanel ещё не назвали точную сумму похищенных товаров. По предварительной оценке, это миллионы евро.

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