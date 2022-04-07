Первому музею парфюмерии в Петербурге 10 лет

[Элина Арсеньева, основательница Музея парфюмерии]:

«Больше 4000 экспонатов. Экспонат – это любой образец аромата. Это может быть в любой посуде, то есть шприцем набранный из флакона, может быть в оригинальном флаконе, то есть разные, образцы разных времён. У меня есть 100-летней давности».

«Шанель №5», выпущенные ещё при жизни автора Эрнеста Бо, Мицуко Герлен, Narcisse Noir и многие другие знаковые ароматы предлагают продегустировать в Музее парфюмерии в Санкт-Петербурге. Музей десять лет назад основала Элина Арсеньева.

[Элина Арсеньева, основательница Музея парфюмерии]:

«Это один из самых старых экспонатов моей коллекции Fougere Royale Houbigant формула 1882 года. Жалко, что это всё кончается, но кончается вообще всё в мире. Мне ещё больше жалко будет, если моя коллекция умрёт во флаконах, и никто её не попробует».

За столом за чашкой чая гости дегустируют ароматы. Их около ста.

Чай не только угощение. Он промывает горло и помогает обонянию хорошо работать. Пять-шесть часов пролетают незаметно. Хозяйка рассказывает, как менялась парфюмерная мода и показывает парфюмерные компоненты. Но, к примеру, образцы «Шанель №5» 20-х годов прошлого века на экскурсии не увидеть, они – для студентов школы парфюмеров.

На базе музея в 2013 году углублённый курс парфюмерного искусствоведения стал основой для программы Школы парфюмеров. Элина открыла её вместе с петербургским парфюмером Натальей Светлой. Один из их студентов даже уехал учиться во французскую школу.

[Элина Арсеньева, основательница Музея парфюмерии]:

«Бренд «Гидонис». Смотрите, какая хорошая коробочка, угадайте, какого производителя? Валерий Михалицын, пятый выпуск школы парфюмеров, не бросил обучение, а остался в профессии, и сейчас он, в том числе – лицо российской парфюмерии».

У владелицы музея есть и собственный бренд.

[Элина Арсеньева, основательница Музея парфюмерии]:

«У меня больше 200 ароматов. Конечно, у меня нет никаких товарных запасов. У меня не магазин. У меня есть образцы, которые можно попробовать. Это работа на заказ».

Для тех, кто желает создать собственный аромат, хозяйка музея превращает мастер-класс в образовательный процесс. Он длится пять-шесть часов. Учащийся сначала становится слушателем, затем парфюмером и лишь потом лаборантом.

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