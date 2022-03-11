Возрождение Галисии: глушь как стиль жизни

Испанская Галисия – не самое популярное направление у туристов или иностранцев, ищущих второй дом. Здесь безработица,..

Испанская Галисия – не самое популярное направление у туристов или иностранцев, ищущих второй дом. Здесь безработица, низкая рождаемость и стареющее население. Сельский регион малонаселён, и много молодёжи уезжает в большие города. 3500 деревень Галисии теперь заброшены.

Однако не все иностранцы, покупающие собственность в Испании, ищут солнечных пляжей и пятизвёздочных услуг.

У сестёр Бианки и Сары – британско-голландские корни. У них уже есть дом в Андалусии – на жарком и солнечном юге Испании. Но дикий северо-запад очаровал их больше. Они открыли здесь конный центр.

[Бианка Крэгг, совладелица конного центра]:

«Здесь очень спокойно и зелено. Очень мирная атмосфера, люди. Поэтому, думаю, это отличное место для отдыха».

Ещё одна причина выбора этого места – цена на недвижимость.

[Бианка Крэгг, совладелица конного центра]:

«Ни в Англии, ни в Голландии нельзя купить столько собственности за такую цену, как здесь».

Власти города Луго также пытаются оживить регион. Они создали цифровую платформу, на которой собирают информацию о заброшенных сельских районах и предлагают собственность потенциальным покупателям. На покупку и восстановление домов и хозяйств выделяют гранты. Такие покупатели должны иметь право на постоянное проживание в Испании.

[Мар Гомес, глава Института домовладения и земли в Луго]:

«Власти Галисии поощряют приобретение собственности, чтобы люди поддерживали её в случае необходимости за счёт государственных средств, чтобы ехали туда и оживили эти районы».

Супруги Роза и Марк организовали бизнес, предоставляя сельские дома людям, желающим уйти от городской суеты. И он идёт неплохо.

[Роза Костойя, основательница Galician Country Homes]:

«Сейчас благодаря технологиям почти любую работу можно выполнять из любой точки мира. 75-80% наших клиентов – иностранцы. Обычно они ищут тихое место для своей семьи, они хотят сменить стиль жизни. Также есть молодые женатые пары, которые хотят не только жить здесь, но и организовать бизнес».

Эта семья также продаёт обанкротившиеся хостелы и целые деревни под различные проекты, где людям требуется много места.

[Марк Адкисон, основатель Galician Country Homes]:

«Иностранцы едут сюда в поисках другой жизни. Многие по горло сыты тем, что питаются полуфабрикатами и каждый день тратят по два часа на дорогу до работы. Людям надоели поезда и городской стресс».

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