98-летняя кенийка уже шестой год учится в школе

Этот урок музыки на школьном дворе в Кении можно назвать обычным. Но есть в нём одна..
Дата загрузки: 2022-03-15
Этот урок музыки на школьном дворе в Кении можно назвать обычным. Но есть в нём одна особенность. Вместе с детьми поёт 98-летняя Присцилла или попросту Гого. Она тоже школьница. Учится уже в шестом классе. Преподаватели её хвалят.
[Леонида Таллам, учительница]:
«Ей особенно нравятся естествознание, основы христианской религии и математика. На этих уроках она особенно усердна. У неё также хороший почерк – лучший в классе».
Гого считает, что учиться никогда не поздно. Поэтому охотно поглощает новые знания и не прогуливает даже уроки физкультуры.
[Присцилла Ситиеней, 98-летняя школьница]:
«Раньше я была акушеркой традиционной медицины и помогала женщинам, у которых возникали осложнения при родах. Теперь хочу выучиться на врача».
Пожилая школьница своим примером вдохновляет одноклассников.
[школьница]:
«Гого – сильный соперник. Я всегда была лучшей в классе, но на региональном экзамене она меня обошла и после этого стала лучшей. Именно тогда я поняла, что нужно быть усерднее».
Присциллой гордятся все родные и в первую очередь – внуки.
[Протус Кембой, внук 98-летней школьницы]:
«Моя бабушка – истинное свидетельство того, что учится можно в любом возрасте. Она вдохновила меня продолжить образование, а я радуюсь её успехам».
В 2003 году правительство Кении объявило, что будет оплачивать начальное образование. После этого многие пожилые люди, которые никогда не учились, стали ходить в школу.
[Присцилла Ситиеней, 98-летняя школьница]:
«Мне нравится ходить в школу. Это даёт мне силы».
Гого также на правах старшей следит за порядком в классе, когда учительница выходит за дверь.
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