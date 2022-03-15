Этот урок музыки на школьном дворе в Кении можно назвать обычным. Но есть в нём одна..

98-летняя кенийка уже шестой год учится в школе

Этот урок музыки на школьном дворе в Кении можно назвать обычным. Но есть в нём одна особенность. Вместе с детьми поёт 98-летняя Присцилла или попросту Гого. Она тоже школьница. Учится уже в шестом классе. Преподаватели её хвалят.

[Леонида Таллам, учительница]:

«Ей особенно нравятся естествознание, основы христианской религии и математика. На этих уроках она особенно усердна. У неё также хороший почерк – лучший в классе».

Гого считает, что учиться никогда не поздно. Поэтому охотно поглощает новые знания и не прогуливает даже уроки физкультуры.

[Присцилла Ситиеней, 98-летняя школьница]:

«Раньше я была акушеркой традиционной медицины и помогала женщинам, у которых возникали осложнения при родах. Теперь хочу выучиться на врача».

Пожилая школьница своим примером вдохновляет одноклассников.

[школьница]:

«Гого – сильный соперник. Я всегда была лучшей в классе, но на региональном экзамене она меня обошла и после этого стала лучшей. Именно тогда я поняла, что нужно быть усерднее».

Присциллой гордятся все родные и в первую очередь – внуки.

[Протус Кембой, внук 98-летней школьницы]:

«Моя бабушка – истинное свидетельство того, что учится можно в любом возрасте. Она вдохновила меня продолжить образование, а я радуюсь её успехам».

В 2003 году правительство Кении объявило, что будет оплачивать начальное образование. После этого многие пожилые люди, которые никогда не учились, стали ходить в школу.

[Присцилла Ситиеней, 98-летняя школьница]:

«Мне нравится ходить в школу. Это даёт мне силы».

Гого также на правах старшей следит за порядком в классе, когда учительница выходит за дверь.

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