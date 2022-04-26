Первый в мире экипаж, состоящий только из частных лиц, покинул МКС. На землю космических туристов доставил..

Экипаж с космическими туристами вернулся на Землю

Первый в мире экипаж, состоящий только из частных лиц, покинул МКС. На землю космических туристов доставил корабль Crew Dragon компании SpaceX. Капсула приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Так завершилась двухнедельная миссия, подготовленная компанией Axiom Space. Она должна была продлиться восемь дней. Но возвращение экипажа откладывали из-за плохих погодных условий в районе приземления капсулы.

Частный экипаж состоял из троих туристов: израильского бизнесмен Эйтана Стиббе, американского предпринимателя Ларри Коннора и канадского бизнесмена Марка Пати. Каждый заплатил за полёт 55 миллионов долларов. Возглавлял экспедицию бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия. Он сотрудник компании Axiom Space.

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На МКС космонавты провели 25 экспериментов в областях науки, медицины и оптических технологий.

Axiom Space производит модули и компоненты орбитальных станций. Компания построит коммерческий сегмент МКС под названием «Аксиом». Он будет состоять из трёх модулей.

Когда срок службы МКС закончится, Axiom Space подключит к своим модулям независимую энергетическую платформу, отстыкует их от станции и будет использовать в коммерческих целях.

В следующие два года компания отправит на МКС ещё три экипажа астронавтов.

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