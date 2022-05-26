Новая капсула Boeing Starliner вернулась с Международной космической станции и приземлилась в американском Нью-Мексико. Это был..

Капсула Boeing Starliner вернулась на Землю с МКС

Новая капсула Boeing Starliner вернулась с Международной космической станции и приземлилась в американском Нью-Мексико. Это был важный испытательный полёт. Подобные капсулы НАСА планирует использовать для доставки астронавтов на орбиту.

На МКС аппарат запустили с мыса Канаверал во Флориде менее недели назад. Капсулу доставила ракета Atlas V, разработанная совместным предприятием Boeing-Lockheed Martin. Впрочем, не всё прошло гладко. Во время полёта четыре двигателя управления вышли из строя.

Инженерам Boeing также пришлось импровизировать с связи с дефектом функции терморегулирования во время последнего подхода капсулы к космической станции.

Это последний этап испытаний. Компания Boeing начала тесты в 2019 году. Однако первые были неудачными из-за сбоев программного обеспечения.

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Пилотируемые полёты с территории США возобновились в 2020 году. Это произошло спустя девять лет после завершения программы космических челноков.

До недавнего времени НАСА полагалось исключительно на ракеты Falcon 9 и капсулы Crew Dragon частной компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

Ещё одним способом были попутные поездки на борту российского космического корабля «Союз».

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