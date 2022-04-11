На МКС встретили космических туристов

На МКС встретили экипаж, который полностью состоит из частных лиц. Стоимость полёта каждого человека – 55..

На МКС встретили экипаж, который полностью состоит из частных лиц. Стоимость полёта каждого человека – 55 миллионов долларов. Космонавтов доставил на борт станции корабль компании SpaceX.

В экипаже четыре человека. Это трое туристов: израильский бизнесмен и бывший военный лётчик Эйтан Стиббе, американский предприниматель и пилот Ларри Коннор и канадский бизнесмен Марк Пати. Они оплатили свой полёт сами. Возглавляет миссию бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегрия. Для него это уже пятый полёт в космос.

Самый молодой член экипажа – канадец Марк Пати. Ему 52 года. Самый пожилой – Ларри Коннор. Ему за 70. Двум другим космонавтам за 60.

Эйтан Стиббе – второй израильтянин, полетевший в космос. Первым был Илан Рамон. Он погиб в 2003 году вместе с экипажем шаттла «Колумбия» при возвращении из космического полёта.

Частный экипаж пробудет на МКС восемь дней. За это время космонавты проведут 25 экспериментов в областях науки, медицины и оптических технологий.

Миссию подготовила американская компания Axiom Space. Она производит модули и компоненты орбитальных станций. В компании планируют построить коммерческий сегмент МКС под названием «Аксиом». Он будет состоять из трёх модулей.

Когда срок службы орбитальной станции закончится, Axiom Space подключит к своим модулям независимую энергетическую платформу, отстыкует их от МКС и будет использовать как коммерческую космическую станцию.

Следующая миссия по отправке туристов на МКС запланирована на осень этого года.

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