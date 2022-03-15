Перуанцы вышли на очистку пляжей

То, что произошло здесь, у побережья Перу, два месяца назад, в ООН назвали худшей экологической катастрофой..

То, что произошло здесь, у побережья Перу, два месяца назад, в ООН назвали худшей экологической катастрофой в современной истории этой страны. В Тихий океан вытекло 12 тысяч баррелей нефти. Случилось это при разгрузке нефтяного танкера компании Repsol.

Сильно пострадали флора и фауна. А также местные жители, включая рыбаков.

[Мариано Кастро, замминистра по защите окружающей среды]:

«На примере этого загрязнения мы видим, как прибрежная экосистема важна для сферы товаров и услуг. Из-за этой катастрофы более 5000 людей лишились средств к существованию».

Теперь же в Лиме запустили кампанию по очистке пляжей. Речь не о нефти – тем видом очистки занимаются специалисты. К слову, в Repsol сказали, что очистка моря и прибрежных территорий выполнена на 92%.

Местные жители же решили очистить пляжи целиком от любого вида мусора. И теперь они планируют делать это постоянно. Кампанию запустили власти.

[местный житель]:

«Разлив нефти – большая беда, повлиявшая на многих, но, думаю, нам нужно продолжать защищать окружающую среду. Это важно для молодежи и детей, чтобы они могли приходить отдыхать на пляж». [местная жительница]:

«За пляжами раньше плохо следили. Сегодня здесь волонтёры, становится лучше, чище. Хочется приходить сюда больше с детьми».

По данным властей, в сборе мусора на пляжах Лимы в этот день участвовало 8000 человек. Они также активно общались с отдыхающими, призывая их не мусорить и присоединяться к усилиям по очистке.

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