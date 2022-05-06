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Аэрофотосъёмка снега помогает лучше управлять водными ресурсами в США

Аэрофотосъёмка снега помогает лучше управлять водными ресурсами в США

Снег на вершинах Скалистых гор в американском штате Колорадо уже постепенно тает. И к этому здесь..

Дата загрузки: 2022-05-06

Аэрофотосъёмка снега помогает лучше управлять водными ресурсами в США
Снег на вершинах Скалистых гор в американском штате Колорадо уже постепенно тает. И к этому здесь готовятся заранее. Специалисты уже много лет наблюдают за снежным покровом и измеряют его толщину. Так рассчитывают объём воды, который получится после таяния снега.

До недавнего времени исследование проводили с помощью специальных станций, установленных в горах на высоте 2700 метров. Но теперь снег там тает раньше обычного, поэтому надёжных данных не получить. Выше поднимать станции нет смысла.

Поэтому в НАСА разработали новый метод измерения снежного покрова. Это аэрофотосъёмка с самолёта.

[Дэн Берисфорд, инженер]:
«Лазерные лучи идут вниз, отражаются от земли, возвращаются обратно и принимаются детекторами также через эти два окна. Это обычная RGB-камера для измерения глубины, а это тепловизор».

Специалисты говорят, что сейчас это самая совершенная технология в мире для измерения толщины снега. Точность – до пяти сантиметров.

[Джеффри Димс, соучредитель компании Airborne Snow]:
«Снег – самое большое хранилище воды. Но он неравномерно распределён по ландшафту. Поэтому нужно знать, сколько всего снега, чтобы понять сколько воды попадёт в реки».

Эти данные помогают лучше управлять водной инфраструктурой. Например, там, где воды ожидается много, заранее опустошают водохранилище. Благодаря этому предотвращают наводнения. А избытки воды можно направить в более засушливые районы.
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