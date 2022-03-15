Куда перейдут блогеры после блокировки Instagram в России

После блокировки Instagram в России продавцы товаров и услуг вынуждены искать способы сохранить бизнес. Социальная сеть перестала работать в полночь 14 марта. За две недели до этого в России заблокировали Facebook. Ограничения коснулись 80 миллионов пользователей.

Предприниматели, продающие товары через Instagram, уже заметили некоторый спад. Однако сейчас многие заходят в заблокированные соцсети с помощью VPN.

[Анастасия Блинова, владелица интернет-магазина]:

«У нас продолжают ежедневно что-то спрашивать, что-то заказывать. Люди хотят жить своей привычной жизнью. Это понятное желание. Понятно, что мы ожидали спада, и он, безусловно, есть. Но конкретно в нашем случае, не могу сказать, что это что-то очень кардинальное на данный момент».

О том, что Instagram заблокируют, стало известно 11 марта. Роскомнадзор дал российским пользователям 48 часов на то, чтобы перенести свои фото и видео в другие соцсети и уведомить подписчиков о переходе на новые ресурсы. Блогеры и предприниматели стали уходить в соцсеть «ВКонтакте», а также в Telegram и «Яндекс.Дзен».

[Стас Ферберс, глава цифрового агентства Bargana]:

«Глобально SMM (маркетинг в социальных сетях) не прекращает своё существование. Блогеры есть не только в Instagram, социальные сети помимо Instagram также есть, которые на данный момент не находятся под угрозой блокировки, на что я очень надеюсь. Просто очень резкая переадаптация рынка происходит. И если ты держишь руку на пульсе, если постоянно мониторишь и обновляешься, у тебя всё будет супер».

Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta. 11 марта этого года она временно разрешила публикации с политическим самовыражением. После этого Генпрокуратура РФ направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией.

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