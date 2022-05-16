Власти РФ называют уход Siemens из России неожиданным

Немецкий конгломерат Siemens сворачивает деятельность в России. Прекращаются поставки товаров, а также обслуживание оборудования. Кроме того,..

Немецкий конгломерат Siemens сворачивает деятельность в России. Прекращаются поставки товаров, а также обслуживание оборудования. Кроме того, закроются совместные предприятия.

О решении уйти из России руководство Siemens объявило на прошлой неделе. Впрочем, поставки из-за рубежа остановились уже в марте. Одновременно прекратилась работа по новым проектам в стране.

Дочерняя компания Siemens выпускала в России электронику, сложную электротехнику, энергетическое и медицинское оборудование, светотехнику и железнодорожный транспорт. Теперь Siemens прекратит строить электрички «Ласточка» и другие поезда. Из-за рубежа перестанут поставлять «Сапсаны». Также компания больше не будет их обслуживать.

Министр промышленности и торговли России заявил, что уход Siemens стал неожиданностью.

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[Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России]:«С точки зрения взаимодействия с Siemens, на самом деле, для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, ещё (со времён) царской России. И они всегда на всех встречах об этом декларировали».

История Siemens в России начинается с 1851 года, когда компания поставила 75 телеграфных аппаратов для линии Москва – Санкт-Петербург.

В наши дни доля России в годовом доходе немецкого конгломерата составляет 1%. За второй квартала этого года в связи с антироссийскими санкциями Siemens потерял 600 миллионов евро. В России на компанию работали 3000 человек.

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