Власти РФ называют уход Siemens из России неожиданным

Немецкий конгломерат Siemens сворачивает деятельность в России. Прекращаются поставки товаров, а также обслуживание оборудования. Кроме того,..
Дата загрузки: 2022-05-17
О решении уйти из России руководство Siemens объявило на прошлой неделе. Впрочем, поставки из-за рубежа остановились уже в марте. Одновременно прекратилась работа по новым проектам в стране.
Дочерняя компания Siemens выпускала в России электронику, сложную электротехнику, энергетическое и медицинское оборудование, светотехнику и железнодорожный транспорт. Теперь Siemens прекратит строить электрички «Ласточка» и другие поезда. Из-за рубежа перестанут поставлять «Сапсаны». Также компания больше не будет их обслуживать.
Министр промышленности и торговли России заявил, что уход Siemens стал неожиданностью.[Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России]:
«С точки зрения взаимодействия с Siemens, на самом деле, для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, ещё (со времён) царской России. И они всегда на всех встречах об этом декларировали».
История Siemens в России начинается с 1851 года, когда компания поставила 75 телеграфных аппаратов для линии Москва – Санкт-Петербург.
В наши дни доля России в годовом доходе немецкого конгломерата составляет 1%. За второй квартала этого года в связи с антироссийскими санкциями Siemens потерял 600 миллионов евро. В России на компанию работали 3000 человек.
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