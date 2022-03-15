Встать на ноги: 15-летняя сирийка мечтает оправиться от травмы войны

Газаль Джбули когда-то мечтала стать олимпийской гимнасткой. Но трагический случай в 2015 году поставил крест на..

Газаль Джбули когда-то мечтала стать олимпийской гимнасткой.

Но трагический случай в 2015 году поставил крест на этих планах. Во время боёв между сирийскими правительственными войсками и повстанцами в восточной Гуте в её дом попал снаряд.

Ей было всего 7 лет. Травмы были настолько обширными, что она потеряла способность ходить.

[Газаль Джбули, сирийка]:

«Я услышала свист, ничего не почувствовала. Что-то просто упало, и я уже не могла видеть из-за пыли и воды, потому что снаряд попал в цистерну с водой. Я больше ничего не видела, упала на землю и продолжала оглядываться по сторонам».

Газаль срочно доставили в больницу, где ей сделали три операции по удалению осколков из почки, руки, толстой кишки и кишечника.

Но от четвёртой операции по удалению осколка из позвоночника пришлось отказаться, поскольку она была слишком мала. С тех пор она прикована к инвалидной коляске.

С годами её состояние улучшилось благодаря физиотерапии. Но чтобы она снова смогла пойти, нужна ещё одна операция. А у семьи денег нет.

Несмотря на это, 15-летняя девушка говорит, что полна решимости снова встать на ноги.

[Газаль Джбули, сирийка]:

«Я не адаптировалась к инвалидной коляске и до сих пор не принимаю её. Но я рассматриваю её как средство, которое поможет мне, пока я не выздоровею».

Десятилетний конфликт в Сирии, начавшийся с восстания против президента Башара аль-Асада, унёс жизни более 350 тысяч человек. Он

Короткая ссылка на эту страницу: