Погрустить вместе: в России запустили соцсеть «Грустнограм»

Чёрно-белые изображения и треснувшее сердечко. Россияне теперь могут погрустить о былом сообща. Небольшая команда IT-специалистов запустила..

Чёрно-белые изображения и треснувшее сердечко. Россияне теперь могут погрустить о былом сообща. Небольшая команда IT-специалистов запустила новую социальную сеть под названием «Грустнограм».

Её создали в пику «Россграму», который, как обещают разработчики, заменит запрещённый Instagram – он принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской. Приложение обещают выпустить в апреле. Однако эксперты сомневаются, что платформа вообще способна работать. К слову, презентацию «Россграма» задержали почти на сутки.

А «Грустнограм» сначала появился как шутка. Но интерес вызвал большой. В итоге авторы идеи примерно за неделю разработали новый продукт.

[Иван Семкин, разработчик «Грустнограма»]:

«Попробовал я нарисовать какой-то концептик. Попробовал это сделать красиво, не просто в шутку, просто красиво. И тут мы поняли, что это абсолютно прекрасно. И, кажется, эту вещь можно показать людям».

В «Грустнограме» уже больше 50 тысяч пользователей. Но станет ли он популярным, пока вопрос.

[Александр, житель Москвы]:

«По поводу «Грустнограма» не знаю. Идея интересная, но пользоваться им, скорее всего, не буду. И так грусти хватает. Видимо, поэтому». [Елисей, житель Москвы]:

«Я смотрю (информацию) не из русских источников, в том же «Инстаграме». И сидеть в русском аналоге – это как-то странно. Потому что там нет ничего интересного, скорее всего. Но может быть, я ошибаюсь».

Между тем разработчики «Грустнограма» обещают, что вскоре появятся приложения для Android и iOS.

Короткая ссылка на эту страницу: