Московские покупатели не расстраиваются из-за ухода западных брендов

Это новый торговый центр на северо-западе Москвы. Ожидалось, что сюда будут приходить до 15 тысяч человек..

Это новый торговый центр на северо-западе Москвы. Ожидалось, что сюда будут приходить до 15 тысяч человек в день. Но пока приходит около 7000. Некоторые магазины так и не открылись.

Многие иностранные бренды приостановили работу в России, какие-то ушли совсем.

[Александра, жительница Москвы]:

«Нейтрально к этому отношусь: есть и есть, нет и нет». [Ирина, жительница Москвы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В торговом центре также не открылись магазины и некоторых российских компаний.

[Виктор Черных, сотрудник компании MR Group]:

«И, к сожалению, нас в этот период не поддержал ряд компаний, например, это «М.Видео», которая столкнулась с проблемой логистической, в первую очередь».

На третьем этаже работает фуд-корт. Площадь зала – 1500 квадратных метров. Здесь должен был открыться McDonald’s. Когда помещение займёт новая российская сеть ресторанов «Вкусно – и точка», пока неизвестно.

В центре столицы также бросаются в глаза закрытые двери магазинов элитных западных брендов. Владельцы торговых центров говорят, что в последние месяцы посещаемость сократилась на треть.

Один из немногих магазинов в России, где ещё можно купить люксовые товары иностранных компаний – это московский ЦУМ.

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