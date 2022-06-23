Испуганный птенец сипухи впервые в жизни слышит раскаты грома. Это видео посмотрели 24 миллиона раз. А..

Прямая трансляция из совиного гнезда привлекает зрителей со всего мира

Испуганный птенец сипухи впервые в жизни слышит раскаты грома. Это видео посмотрели 24 миллиона раз. А в Интернет оно попало благодаря британцу Роберту Фуллеру.

Три года назад он установил веб-камеры в гнезде сипух недалеко от своего дома в графстве Йоркшир. С тех пор за их скрытной жизнью можно наблюдать круглосуточно. Во время ковидных локдаунов подобные развлечения стали очень популярными. Теперь трансляцию из гнезда ежедневно смотрят 20 тысяч человек.

[Роберт Фуллер, житель Йоркшира]:

«Сейчас в новостях много такого, что трудно воспринимать, а это успокаивает. Это настоящий отдых от суеты, минуты покоя и умиротворения».

На YouTube-канал британца подписались уже почти полмиллиона человек. Видеосюжеты смотрят во всех уголках мира.

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[бармен боулинг-клуба в Нидерландах]:

«Недавно мы отложили соревнования и смотрели прямую трансляцию Роберта Фуллера. Это так умиротворяет и успокаивает в отличие от чего-то вроде спорта, где всё так шумно. А тут просто наслаждение дикой природой».

Британец считает, что прямая трансляция жизни диких животных похожа на сериал. Но, конечно, в лучшем смысле этого слова.

[Роберт Фуллер, житель Йоркшира]:

«Едва начинаешь смотреть, и сразу захватывает. Остановиться почти невозможно, поскольку всегда происходит что-то новое».

Всего мужчина установил более 100 скрытых камер. Они снимают жизнь сипух, неясытей, пустельг и горностаев.

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