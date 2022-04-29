Роман Халлер точно не знает, в какой день родился. Но знает, что это было примерно между..

Переживший Холокост рассказал, как его чуть не задушили сразу после рождения

Роман Халлер точно не знает, в какой день родился. Но знает, что это было примерно между 7-м и 9-м мая в бункере в лесу в 1944 году.

Его беременная мать и 11 других евреев оказались сначала в подвале нацистской семьи, а потом в убежище в лесу. Им помогла польская экономка, работавшая в семье.

И этой группе пришлось решать, выживет Роман или нет, ведь новорождённый мог привлечь внимание солдат.

[Роман Халлер, выживший в Холокосте]:

«Моя мама была беременна мной в то время, и это было проблемой. Когда ребёнок рождается, он плачет, поэтому часто его требуют задушить, чтобы не навлечь опасность на остальных. Было голосование среди тех, кто скрывался. Решили, что либо всех убьют, либо мы все выживем».

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Сегодня Халлеру 77 лет. Он живёт в Мюнхене. И он стал одним из 100 переживших Холокост евреев со всего мира, которые записали памятное видео. В нём они призвали мир никогда не забывать о трагедии XX века. Ролик назвали «100 слов».

[Роман Халлер, выживший в Холокосте]:«Память очень важна, чтобы подобное никогда не повторилось. Никогда больше! И важно хотя бы раз в год вспоминать, что произошло и как это произошло. Всё начинается с ненависти».

Родители Халлера приехали в Мюнхен после войны в надежде эмигрировать в США. В итоге семья осталась, а их сын стал в Германии успешным бизнесменом.

28 апреля Израиль отмечает День памяти Катастрофы. В эту дату страна вспоминает шесть миллионов евреев, которые погибли в ходе Холокоста.

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