«Приходится спать в тук-туке»: кризис больно ударил по авторикшам Шри-Ланки

Водитель авторикши Ласанда Дипти чистит свой «тук-тук» – популярное трёхколёсное такси на Шри-Ланке. После перерыва на..

Водитель авторикши Ласанда Дипти чистит свой «тук-тук» – популярное трёхколёсное такси на Шри-Ланке.

После перерыва на чай и бутерброд ей предстоит тяжёлый рабочий день. Впрочем, теперь большую часть времени она проводит в очередях на заправки, поскольку страна погрузилась в тяжелейший экономический и политический кризис.

Изначально Ласанда купила тук-тук, поскольку занималась производством украшений и боялась возить их в транспорте.

[Ласанда Дипти, водитель тук-тука]:

«В первую очередь я купила трёхколесный транспорт, чтобы безопасно возить свои украшения и отвозить дочь в школу. Она часто опаздывала, если мы ездили на автобусе. Мы с дочерью путешествовали одни, поэтому я беспокоилась о нашей безопасности».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Ласанда – одна из первых женщин-водителей тук-туков на Шри-Ланке. Сначала было сложно конкурировать с водителями-мужчинами. Но как только она зарегистрировалась в местном приложении, дела пошли в гору.

[Ласанда Дипти, водитель тук-тука]:

«Когда я забираю и отвожу людей, они счастливы и хвалят меня. Они говорят, что для женщины намного лучше это, чем ехать куда-то на заработки».

Правда, сейчас снова всё сложно. Из-за кризиса не хватает топлива. Доходы тоже сократились.

[Ласанда Дипти, водитель тук-тука]:

«Приходится дольше стоять в очередях. Теперь встаю раньше, делаю все дела по дому, а потом стою в очереди. Иногда приходится спать в тук-туке и сразу ехать на работу».

С наступлением ночи Ласанда по-прежнему стоит под дождём в надежде заправиться. Но она уверена, что в её стране скоро снова взойдёт солнце.

Короткая ссылка на эту страницу: