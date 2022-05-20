Они друг друга не помнят, но совершенно точно их пути не раз пересекались в годы Второй..

Двое выживших в Холокосте снова встретились через 80 лет

Они друг друга не помнят, но совершенно точно их пути не раз пересекались в годы Второй мировой. Теперь, спустя 80 лет, Джордж Берчи и Фрэнк Шатц смогли обняться на встрече в Лос-Анджелесе. Одному уже 101 год, а другому – 96.

Оба родились в Венгрии. Во время войны попали в руки нацистов. В 44-м почти одновременно бежали. В Будапеште присоединились к антинацистскому подполью.

[Фрэнк Шатц, выживший в Холокосте]:

«Мы все использовали фальшивые удостоверения личности, чтобы не раскрывать имён. Но мы были в одном и том же месте, выполняли одну и ту же работу».

После войны Берчи стал хирургом. В медицине до сих пор. Заслуженному врачу принадлежит разработка инструментов для лапароскопической хирургии. В 2011 году его наградила Американская коллегия хирургов. Он живёт в Лос-Анджелесе.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Шатц – писатель. Раньше читал студентам лекции о Холокосте в штате Вирджиния. Сейчас ведёт колонку в местной газете. А недавно прочитал в лос-анджелесском издании очерк хирурга, где была упомянута и война. Так понял, что когда-то они бок о бок противостояли гитлеровцам. Позвонил земляку и договорился о встрече.

[Джордж Берчи, выживший в Холокосте]:

«Нам очень повезло, потому что мы помним те исторические места, исторические события и можем делать выводы, привлекать внимание людей, и сделать так, чтобы те преступления никогда не повторились».

В годы Второй мировой войны гитлеровцы создали более 40 тысяч лагерей и гетто, в которых содержали и различными способами умерщвляли евреев и других людей, которых относили к «неполноценным». Считается, что жертвами Холокоста в целом стали 11 миллионов человек.

Короткая ссылка на эту страницу: