Ростом десять метров, весом пять тонн и с когтями, похожими на серпы, – таким был самый..

В Аргентине описали самого крупного мегараптора с длинными когтями-серпами

Ростом десять метров, весом пять тонн и с когтями, похожими на серпы, – таким был самый крупный представитель динозавров из рода мегараптор. Его описали аргентинские и японские палеонтологи. Мегараптора назвали «Макроторакс Майп».

Кости хищного ящера нашли в прошлом году в аргентинской провинции Санта-Крус. Они хорошо сохранились и дали подробное представление о строении тела динозавра, в частности о мышцах и связках. Учёным удалось восстановить многие части грудной клетки ящера. У мегарапторов она была очень большой – шириной до метра 20 сантиметров.

Найденный мегараптор жил 70 миллионов лет назад во время мелового периода. У динозавров этого рода были длинные хвосты, которые помогали сохранять равновесие, а также длинные шеи и вытянутые черепа. Убивать и пережёвывать жертву мегарапторам помогали 60 острых зубов.

[Мауро Арансьяго, палеонтолог]:

«Но самым грозным оружием у них были длинные, сильные передние лапы с изогнутыми и острыми, как лезвие, когтями. Иногда когти достигали 40 сантиметров в длину».

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Окаменелости мегараптора выставили в Музее естественных наук в Буэнос-Айресе.

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