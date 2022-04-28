В Аргентине описали самого крупного мегараптора с длинными когтями-серпами

Ростом десять метров, весом пять тонн и с когтями, похожими на серпы, – таким был самый..
Дата загрузки: 2022-04-28
Кости хищного ящера нашли в прошлом году в аргентинской провинции Санта-Крус. Они хорошо сохранились и дали подробное представление о строении тела динозавра, в частности о мышцах и связках. Учёным удалось восстановить многие части грудной клетки ящера. У мегарапторов она была очень большой – шириной до метра 20 сантиметров.
Найденный мегараптор жил 70 миллионов лет назад во время мелового периода. У динозавров этого рода были длинные хвосты, которые помогали сохранять равновесие, а также длинные шеи и вытянутые черепа. Убивать и пережёвывать жертву мегарапторам помогали 60 острых зубов.
[Мауро Арансьяго, палеонтолог]:
«Но самым грозным оружием у них были длинные, сильные передние лапы с изогнутыми и острыми, как лезвие, когтями. Иногда когти достигали 40 сантиметров в длину».
Окаменелости мегараптора выставили в Музее естественных наук в Буэнос-Айресе.
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