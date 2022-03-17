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Как спасают крапчатых куниц, которые остались только на одном острове

Как спасают крапчатых куниц, которые остались только на одном острове

Поймать восточного кволла или крапчатую сумчатую куницу не так-то просто. Но задача намного облегчается, когда наживка..

Дата загрузки: 2022-03-17

Как спасают крапчатых куниц, которые остались только на одном острове
Поймать восточного кволла или крапчатую сумчатую куницу не так-то просто. Но задача намного облегчается, когда наживка такая вкусная.

[Дэвид Хамильтон, природозащитник]:
«Мы на самом деле обнаружили, что некоторые из кволлов легко попадаются. Они привыкли к ловушкам и готовы выйти наружу».

В ноябре прошлого года 20 выращенных в неволе кволлов выпустили в Тасмании в надежде, что они размножатся с местными особями и укрепят популяцию.

На восходе солнца местные рейнджеры проверяют ловушки. Надеются увидеть молодняк.

[Дэвид Хамильтон, природозащитник]:
«Да, это детёныш. Фантастика».

Сначала пленника взвешивают. Потом берут образцы ткани, чтобы понять, есть ли в нём примеси от кволлов, которых вырастили люди.

Затем долгожданная свобода.

Ставки высоки. Восточный кволл объявили вымершим на материке Австралии в 60-х годах прошлого века. Сегодня он встречается только в дикой природе на острове Тасмания.

Несмотря на то, что естественных врагов у него почти нет, его популяция по-прежнему в упадке. Учёные пока не знают, почему.

[Дэвид Хамильтон, природозащитник]:
«Большинство программ по спасению видов создают слишком поздно, когда вид в дикой природе почти потерян».

Результат дня – девять кволлов. И всё это молодняк. Учёные считают, что это хороший знак.
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