Как спасают крапчатых куниц, которые остались только на одном острове

Поймать восточного кволла или крапчатую сумчатую куницу не так-то просто. Но задача намного облегчается, когда наживка..
Дата загрузки: 2022-03-17
«Мы на самом деле обнаружили, что некоторые из кволлов легко попадаются. Они привыкли к ловушкам и готовы выйти наружу».
В ноябре прошлого года 20 выращенных в неволе кволлов выпустили в Тасмании в надежде, что они размножатся с местными особями и укрепят популяцию.
На восходе солнца местные рейнджеры проверяют ловушки. Надеются увидеть молодняк.[Дэвид Хамильтон, природозащитник]:
«Да, это детёныш. Фантастика».
Сначала пленника взвешивают. Потом берут образцы ткани, чтобы понять, есть ли в нём примеси от кволлов, которых вырастили люди.
Затем долгожданная свобода.
Ставки высоки. Восточный кволл объявили вымершим на материке Австралии в 60-х годах прошлого века. Сегодня он встречается только в дикой природе на острове Тасмания.
Несмотря на то, что естественных врагов у него почти нет, его популяция по-прежнему в упадке. Учёные пока не знают, почему.[Дэвид Хамильтон, природозащитник]:
«Большинство программ по спасению видов создают слишком поздно, когда вид в дикой природе почти потерян».
Результат дня – девять кволлов. И всё это молодняк. Учёные считают, что это хороший знак.
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