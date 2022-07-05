Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри отказалась от мерцающего жаккарда и пайеток. На Неделе моды в..

Dior вернулся к простоте на Неделе высокой моды в Париже

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:

«Идея моды заключается в том, чтобы постоянно поддерживать диалог между искусством и мастерством. Моя идея заключается в том, чтобы постоянно сотрудничать с интересными художниками, сотрудничать с ремесленниками».

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри отказалась от мерцающего жаккарда и пайеток. На Неделе моды в Париже она сосредоточилась на мастерстве в народном стиле. В коллекции осень-зима от-кутюр она применила сложные цветочные вышивки.

Модели дефилировали по подиуму в лоскутных плащах, жакетах и длинных платьях. Все наряды в мягких, нейтральных цветах – бежевой смеси шерсти и кашемира или белого хлопка. И такая палитра стала своего рода холстом для стилизованных цветочных вышивок, которые стекали по плечам и обвивали юбки, поднимаясь от подола.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:

«Я думаю, что у всех этих платьев есть что-то общее. Очень часто они вышиты, украшены цветами. Действительно, есть связь с жизнью».

Главная тема декораций – древо жизни. Это универсальный символ, интерпретируемый в разных стилях и культурах.

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[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:

«Иногда, когда мы говорим о роскоши в моде, мы думаем о чём-то, что лежит на поверхности. И очень часто самые важные вещи выглядят неимоверно простыми».

На Неделе высокой моды в Париже свои коллекции показывают самые известные бренды. Среди них Chanel, Schiaparelli, Giambattista Valli и многие другие.

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