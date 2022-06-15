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Евросоюз закупит 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

Евросоюз закупит 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян закупит Европейский союз. Еврокомиссия уже заключила соглашение с датской..

Дата загрузки: 2022-06-15

Евросоюз закупит 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян
110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян закупит Европейский союз. Еврокомиссия уже заключила соглашение с датской фармацевтической компанией Bavarian Nordic. Поставки начнутся в ближайшее время.

Вспышка оспы обезьян началась в начале мая. С тех пор в 19 странах ЕС, а также в Исландии и Норвегии было зарегистрировано примерно 900 случаев заражения. Вакцины в первую очередь отправят в регионы с самой плохой ситуацией. Также их смогут получить Исландия и Норвегия, которые не входят в Евросоюз.

Препарат датской компании предназначен для вакцинации от обычной оспы. Однако, по словам специалистов, он защищает и от оспы обезьян. Сейчас регуляторы ЕС работают над одобрением вакцины в Евросоюзе, чтобы её можно было использовать по новому назначению. Некоторые страны ЕС, включая Германию и Испанию, намерены сами закупать вакцины.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание. Раньше оно в основном распространялось в Африке. У людей эту болезнь впервые выявили в 1970 году на территории нынешней ДР Конго. Обычно оспа обезьян протекает легко, но бывают и осложнения.

По данным ВОЗ, зарегистрировано уже более 1600 случаев заболевания в 39 странах. В России сообщений о заражённых пока не было. ВОЗ планирует провести заседание чрезвычайного комитета, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян для мира. Однако организация пока не рекомендует массовой вакцинации.
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