«Не будет похоже на COVID»: испанские врачи исключают пандемию оспы обезьян

В Испании за последние несколько дней выявили ещё 22 случая заражения оспой обезьян. В общей сложности..

В Испании за последние несколько дней выявили ещё 22 случая заражения оспой обезьян. В общей сложности в стране зарегистрировано 142 пациента с этой болезнью. Пять больниц в Мадридском регионе начали тестировать людей.

По словам медиков, распространению вируса могли поспособствовать общественные мероприятия и частные вечеринки. Однако большого всплеска заболеваемости оспой обезьян пока не ожидают.

[Хулио Гарсия Родригес, врач-микробиолог]:

«Есть некоторая встревоженность, но это не обязательно озабоченность. Думаю, все медики убеждены, что это не будет похоже на COVID-19».

Врачи также отмечают, что медицина лучше подготовлена к борьбе с оспой обезьян, чем это было в случае с эпидемией коронавируса. В качестве профилактики уже используют вакцину от обычной оспы.

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Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, которое сопровождается гриппозными симптомами и вызывает появление бугристой сыпи. Передаётся воздушно-капельным путём и через физический контакт. Раньше болезнь распространялась в основном в Центральной и Западной Африке, а в других регионах встречалась редко.

В этом году вспышку оспы обезьян стали регистрировать в разных странах мира. Первый случай заражения выявили в Великобритании, потом – в Португалии, затем – в Испании. Сейчас, по данным ВОЗ, болезнь распространилась в 30 странах мира, не считая африканских стран. Всего выявлено 550 случаев заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вспышку можно сдержать. Для этого заражённых нужно изолировать, а также отправлять на карантин тех, кто с ними контактировал.

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