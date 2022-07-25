ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

Оспу обезьян назвали глобальной чрезвычайной ситуацией. Редкое инфекционное заболевание, которое раньше в основном распространялась в Африке,..

Оспу обезьян назвали глобальной чрезвычайной ситуацией. Редкое инфекционное заболевание, которое раньше в основном распространялась в Африке, недавно выявили более чем в 70 странах мира.

Глава ВОЗ сделал заявление несмотря на то, что среди экспертов организации нет единого мнения, что стоит объявлять режим ЧС.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Мы наблюдаем вспышку, которая быстро распространилась по всему миру за счёт новых способов передачи, о которых мы слишком мало знаем. Поэтому я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».

В последние десятилетия крупные вспышки оспы обезьян выявляли в центральной и западной Африке. Однако с мая зарегистрировали тысячи заболевших в Европе, Северной Америке и других местах.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, заболевших – более 16 тысяч в 74 странах.

При этом случаи смерти от болезни зарегистрированы только в Африке, в основном в Нигерии и Конго. Там распространяется более опасный штамм.

В Африке оспа обезьян в большинстве случаев передаётся людям от инфицированных диких животных, таких как грызуны. Вспышки обычно локальные.

Однако в Европе, Северной Америке и других местах оспа обезьян начала распространяться среди людей, которые не контактировали с животными и не ездили в Африку. Примечательно, что 98% заболевших – это мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.

Эксперты подозревают, что источниками вспышки в Европе и Северной Америке были две вечеринки в Бельгии и Испании.

Глобальная чрезвычайная ситуация — это наивысший уровень опасности ВОЗ. Но это определение не обязательно означает, что болезнь особенно заразна или смертельна.

В ВОЗ говорят, что генеральный директор принял решение включить оспу обезьян в эту категорию, чтобы мировое сообщество серьёзно относилось к нынешним вспышкам.

Ранее организация объявляла ЧС в связи с такими вирусами, как COVID-19, полиомиелит, Эбола и зика.

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