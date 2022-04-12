Видеокассеты стали золотой жилой для двух австралийцев

25 тысяч видеокассет. Кто-то скажет: ненужный хлам. Но для австралийцев Брента и Дженили это золотая жила...

25 тысяч видеокассет. Кто-то скажет: ненужный хлам. Но для австралийцев Брента и Дженили это золотая жила. Интуиция толкнула их на покупку устаревших носителей информации. Большинство раньше принадлежали магазинам проката.

[Брент Скотчмер, коллекционер]:

«Мы заключили сделку (с магазинами), и теперь я размещаю старые видеокассеты на складах».

Возможно, многое из этого не пригодится. Но и сокровищ здесь тоже хватает.

[Дженили Томпсон, коллекционер]:

«На многих жанрах, например, на ужасах, можно заработать деньги. Просматривая эту коллекцию, мы увидели много фильмов, которые точно принесут нам прибыль».

Покупатели находятся в разных уголках мира. Некоторые готовы заплатить сотни, а то и тысячи долларов за одну видеокассету.

[Брент Скотчмер, коллекционер]:

«Некоторые фильмы доступны в новых форматах, но люди хотят видеокассету. Им нужны этот старый корпус и старая обложка с иллюстрацией».

По данным онлайн-реселлеров, за последний год продажи видеокассет выросли на 83%, а один диснеевский фильм недавно был продан за тысячу долларов.

Австралийские коллекционеры считают, что рынок старых видеокассет переживает небольшой бум. Однако это не значит, что они интересны всем и в магазинах снова появятся видеомагнитофоны.

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