Президент Италии не принял отставку премьера Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги попытался уйти в отставку на фоне кризиса, который наметился в его правительстве..

Премьер-министр Италии Марио Драги попытался уйти в отставку на фоне кризиса, который наметился в его правительстве национального единства.

Впрочем, президент страны Серджо Матарелла отклонил его просьбу об уходе. Вместо этого он попросил Драги выступить перед парламентом и обрисовать картину, которая сложилась в его правительстве. Обращение намечено на следующую неделю.

Ранее в четверг Драги намеревался уйти, несмотря на то, что получил вотум доверия. Он сказал, что не видит возможности работать в нынешней коалиции без поддержки её крупнейшей партии «Движения пяти звёзд».

Эта политическая сила входит в коалицию, сформированную в 2021 году. Она не поддержала Драги во время голосования за вотум доверия. Ранее её лидер Джузеппе Конте заявил, что хочет выйти из коалиции.

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Эксперты говорят, что время для этого выбрали самое неподходящее.

[Криспиан Балмер, шеф-корреспондент Reuters в Риме]:

«Не думаю, что кому-то сейчас выгоден большой политический кризис. Растёт стоимость жизни, у нас небывалая жара, засуха. Сейчас не время играть в политику. В ближайшие дни мы будем следить, сможет ли Драги убедить «Движение пять звёзд» снова встать в его ряды».

Многие жители Италии недовольны бойкотом со стороны этого движения.

[житель Рима]:

«Это безумие, неразумный поступок. Понятно, что они хотят получить голоса, потому что те, кто против, те, кто в оппозиции, всегда получают голоса. Мне действительно кажется это безумием сейчас, когда страна пытается восстановиться». [житель Рима]:

«Зря они всё это начали. Мне кажется, что сейчас лучше всего сохранять спокойствие, всё обдумывать, следить за тем, что происходит. На фоне международного политического кризиса лучше не дёргаться».

Разногласия между политическими партиями Италии по основным вопросам продолжают усугубляться. При этом всеобщие выборы должны пройти в следующем году.

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