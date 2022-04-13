Нашли тест, который может спасти от рака

Американка Джойс Арес чувствовала себя хорошо, когда согласилась сдать образец крови для исследования. К её удивлению,..

Американка Джойс Арес чувствовала себя хорошо, когда согласилась сдать образец крови для исследования. К её удивлению, тест дал положительный результат на онкологию. В итоге, после повторных анализов, ей поставили диагноз лимфома Ходжкина. [Джойс Арес, участница исследования]:«Примерно через неделю мне позвонили и сказали, что в анализах кое-что нашли. Нужно изучить подробнее. И что мне перезвонят на следующей неделе».

Благодаря этому ей удалось победить болезнь на ранних стадиях. Арес приняла участие в новом исследовании американских учёных. Они используют тест, который сегодня делают только для людей, уже больных раком. Он нужен, чтобы оценить ход лечения и проверить, не начали ли раковые клетки возвращаться.

Но теперь такие тесты делают и здоровым людям. Цель исследования – проверить, помогут ли они узнать об онкологии на ранней стадии. Это значительно повысило бы шансы на выживание.

[Джошуа Офман, участник исследования]:«Если мы сможем обнаружить рак на ранней стадии до того, как у людей появляются симптомы, у нас будет больше возможностей для эффективного лечения. И часто в этом случае их ещё можно вылечить».

Власти США поставили перед собой цель в последующие 25 лет вполовину сократить смертность от рака. Однако насколько эффективны будут такие тесты, ещё предстоит проверить.

[Барнетт Крамер, участник исследования]:«Идеального лабораторного теста не существует. Мы даже не знаем, насколько этот тест близок к идеальному».

Учёные отмечают, что раннее тестирование не всегда эффективно. Так, в 2004 году Япония приостановила массовый скрининг младенцев на рак, поскольку исследования показали, что это не спасает жизни.

Кроме того, в прошлом году 16-летнее исследование с участием 200 тысяч женщин в Великобритании показало, что регулярный скрининг на рак яичников не влияет на смертность.

Кроме того, скрининг может принести больше вреда, чем пользы. Например, неверный результат может заставить человека слишком сильно волноваться или сразу начать дорогостоящее лечение, в котором не было необходимости.

Впрочем, проверка этого теста продолжится. Она продлится около семи лет. В целом в ней примут участие более 200 тысяч добровольцев.

Короткая ссылка на эту страницу: