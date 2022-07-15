В Колумбии оползень сошёл на школу с детьми

Трагедия в Колумбии. В городе Андес в департаменте Антиокия оползень сошёл на здание школы в тот..
Дата загрузки: 2022-07-15
[Кристиан Комбита, сержант полиции]:
«Я слышал, как ребёнок под завалами звал на помощь. Но несмотря на то, что мы вытащили его и постарались как можно скорее доставить в больницу, мальчик уже умер».
[Марта Санчес, тётя погибшего ребёнка]:
«Нам сообщили, что ребёнок вне опасности, что его доставили в больницу, и что с детьми всё нормально. Но потом через полчаса нам сказали, что один из детей умер, а потом – ещё про двоих. Мы сдались. Не знаем, что делать».
В школьном здании находились 22 ребёнка, учительница и мать одного из школьников. Большинство успели выбежать, но трое детей погибли. Ещё двое школьников и преподавательница получили телесные повреждения.
[Карлос Осорио, мэр города Андес]:
«По первичным данным, с высокой стороны школьного здания скопилась вода. Дети услышали сильный шум. Большинство из них смогли выбежать из школы, но, к сожалению, в нашем городе всё же случилась трагедия».
В спасательной операции участвовали как специалисты, так и жители окрестных домов. К настоящему времени поиски завершены.
Для Колумбии оползни – явление обычное. Страна расположена в гористой местности, здесь часто бывают проливны
Короткая ссылка на эту страницу: