Трагедия в Колумбии. В городе Андес в департаменте Антиокия оползень сошёл на здание школы в тот..

В Колумбии оползень сошёл на школу с детьми

[Кристиан Комбита, сержант полиции]:

«Я слышал, как ребёнок под завалами звал на помощь. Но несмотря на то, что мы вытащили его и постарались как можно скорее доставить в больницу, мальчик уже умер». [Марта Санчес, тётя погибшего ребёнка]:

«Нам сообщили, что ребёнок вне опасности, что его доставили в больницу, и что с детьми всё нормально. Но потом через полчаса нам сказали, что один из детей умер, а потом – ещё про двоих. Мы сдались. Не знаем, что делать».

Трагедия в Колумбии. В городе Андес в департаменте Антиокия оползень сошёл на здание школы в тот момент, когда там находились дети. К сожалению, есть жертвы.

В школьном здании находились 22 ребёнка, учительница и мать одного из школьников. Большинство успели выбежать, но трое детей погибли. Ещё двое школьников и преподавательница получили телесные повреждения.

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[Карлос Осорио, мэр города Андес]:

«По первичным данным, с высокой стороны школьного здания скопилась вода. Дети услышали сильный шум. Большинство из них смогли выбежать из школы, но, к сожалению, в нашем городе всё же случилась трагедия».

В спасательной операции участвовали как специалисты, так и жители окрестных домов. К настоящему времени поиски завершены.

Для Колумбии оползни – явление обычное. Страна расположена в гористой местности, здесь часто бывают проливны

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