Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который открыл огонь в метро. 12 апреля в утренний час пик он..

Человека, который открыл огонь в метро Нью-Йорка, до сих пор ищут

Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который открыл огонь в метро. 12 апреля в утренний час пик он сначала активизировал две дымовые шашки в вагоне поезда, который подъехал к станции, а также на платформе, а потом начал стрелять в людей. Всё это происходило на бруклинской станции «36-я улица». Затем нападавший скрылся.

По удивительному стечению обстоятельств никто не погиб. В целом ранено десять человек. Пятеро госпитализированы в критическом, но стабильном состоянии. Ещё 13 человек пострадали от отравления дымом или получили ранения во время хаоса: многие в панике пытались выбежать из задымлённого вагона, а кто-то упал на платформе.

Полиция также назвала человека, который может быть либо нападавшим, либо свидетелем. Это 62-летний Фрэнк Джеймс. Его имя значится в договоре на прокат грузовика, ключ от которого нашли на месте преступления. Автомобиль он арендовал в Филадельфии.

Очевидцы описывают стрелявшего как мужчину крупного телосложения. Он был одет в оранжевый жилет, серую толстовку и хирургическую маску. Произвёл 33 выстрела из 9-миллиметрового полуавтоматического пистолета Glock, который позже был обнаружен на месте происшествия вместе с тремя магазинами, топором, несколькими фейерверками и канистрой с бензином.

Местные жители говорят, что ездить в подземке становится всё страшнее.

[Армандо Рамирес, житель Нью-Йорка]:

«Я смотрю новости, и каждый день всё хуже и хуже. Надеюсь, они что-то с этим сделают». [Уна Урена, жительница Нью-Йорка]:

«Например, сегодня я утром ждала поезд. Когда он подъехал, вагон был полностью пустой. Я не стала заходить. Я не захожу, когда там только один человек. Смотрю, если хотя бы три, тогда сажусь. Я очень напугана». [Кэмерон Кайл-Сиделл, житель Нью-Йорка]:

«Это, конечно, печально. Но своих привычек менять не буду. Метро открывается, поэтому я поеду. Пока так».

Власти города пока не рассматривают стрельбу как теракт. Однако эту версию тоже не исключают.

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