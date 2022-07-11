Нападение с ножом: мужчина ранил четверых в больнице Шанхая

Нападение с ножом в больнице Шанхая. Неизвестный мужчина ранил четверых человек в госпитале Жуйцзинь. Все пострадавшие..

Нападение с ножом в больнице Шанхая. Неизвестный мужчина ранил четверых человек в госпитале Жуйцзинь. Все пострадавшие остались живы.

Самого нападавшего задержали. Он удерживал людей в качестве заложников на седьмом этаже амбулаторного отделения. Прибывший на место полицейский выстрелил в него, после чего задержал. Мотивы атаки пока неизвестны.

[житель Шанхая]:

«Я в шоке. В Шанхае безопасность обычно на высоком уровне. Я просто потрясён. Сначала даже не поверил, когда мне об этом рассказали. Но потом это подтвердилось». [жительница Шанхая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это немыслимо. Не ожидала, что такое произойдёт в больнице. Думала, что там проводят проверки безопасности, чтобы защитить врачей и медсестёр».

Это уже второе нападение с ножом в городе с тех пор, как в начале июня здесь ослабили строгий коронавирусный локдаун. Другой случай произошёл в центральном районе Цзинъань. 4 июля мужчина начал атаковать людей с ножом из-за конфликта с бывшим работодателем. Тогда также пострадало несколько человек.

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