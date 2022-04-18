Число мигрантов, арестованных при попытке незаконно попасть на территорию США, растёт небывалыми темпами. В марте на..

Наплыв мигрантов в США – рекордный за последние 20 лет

Число мигрантов, арестованных при попытке незаконно попасть на территорию США, растёт небывалыми темпами. В марте на границе с Мексикой арестовали 210 тысяч таких искателей убежища. Это рекорд за последние 20 лет.

Это также на четверть больше, чем в марте прошлого года. Тогда на границе задержали 169 тысяч мигрантов.

Наплыв беженцев начался как раз год назад. Тогда тысячи детей без сопровождения оказались в переполненных пограничных центрах содержания, ожидая распределения в государственные приюты.

Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп называл обстановку на границе с Мексикой чрезвычайной ситуацией. Он начал строить стену, чтобы остановить поток мигрантов, а также ужесточил правила. Например, мигранты должны были ожидать рассмотрения своих заявок на получения убежища в США на стороне Мексики.

С приходом демократа Байдена ситуация изменилась. Он остановил строительство стены и ослабил миграционную политику, после чего столкнулся с большими проблемами в пресечении миграционного потока.

Республиканцы говорят, что отказ Байдена от политики эпохи Трампа способствовал росту нелегальной иммиграции.

При этом ситуация может усугубиться ещё больше. К 23 мая планируют отменить постановление эпохи пандемии, согласно которому всех мигрантов с приграничных территорий быстро отправляли в Мексику, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Примерно к половине искателей убежища, которых выслали в марте, применили именно это распоряжение.

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