Верховный суд США разрешил ношение оружия в общественных местах

Американцы имеют право носить оружие в общественных местах. Такой вердикт вынес Верховный суд США шестью голосами против трёх, сославшись на вторую поправку Конституции. Этим решением он отменил закон Нью-Йорка 1913 года, который ограничивает право на ношение оружия. Согласно нему владельцы, чтобы получить лицензию, сначала должны были доказать, что им угрожает опасность.

Президент Джо Байден осудил отмену ограничений. По его словам, это «противоречит как здравому смыслу, так и Конституции и должно глубоко обеспокоить всех».

А губернатор штата Нью-Йорк назвала решение «абсолютно шокирующим».

[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:

«Мне жаль, что этот чёрный день настал. Мы вынуждены вернуться к тому, что было в 1788 году, когда была ратифицирована Конституция США. Я хотела бы сказать судьям, что единственным оружием в то время были мушкеты. Я готова вернуться к мушкетам».

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Однако глава Стрелковой ассоциации штата Нью-Йорк с этим не согласен.

[Том Кинг, глава Стрелковой ассоциации штата Нью-Йорк]:

«Люди всегда говорят, что «кровь хлынет на улицы», что это будет похоже на ещё один вестерн. Но этого никогда не происходит. Владельцы оружия – вежливые люди, которые просто хотят защитить себя, если возникнет необходимость. И я должен спросить мэра Нью-Йорка и губернатора штата Нью-Йорк, почему в городах свирепствует насилие?»

Национальная стрелковая ассоциация США назвала решение «переломным моментом», поскольку оно представляет собой самое важное заявление суда о правах на оружие более чем за десятилетие.

В обществе растут опасения, что решение может привести к росту насилия с применением огнестрела. Однако эксперты считают, что последствия будут ограниченными.

[Уоррен Эллер, юрист]:

«У нас всё ещё есть много доступных нам инструментов, позволяющих регулировать владение огнестрельным оружием в общественных местах в штате Нью-Йорк и, в частности, в городе».

Между тем Конгресс находится на грани принятия первого за десятилетия закона, который усилит контроль за ношением оружия. Его уже утвердил Сенат.

Он должен ужесточить проверку биографических данных потенциальных покупателей оружия.

Республиканцы отказались пойти на компромисс в отношении более радикальных мер, за которые выступали демократы, включая Байдена. Среди них был запрет на штурмовые винтовки или магазины большой ёмкости.

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