Губернатор Техаса обещает достроить стену, которую начал Дональд Трамп

Губернатор штата Техаса Грег Эбботт призвал президента Джо Байдена «восстановить миграционные стратегии Трампа». Своё заявление он сделал после страшного инцидента в его штате.

На окраине города Сан-Антонио обнаружили брошенный грузовик. А в его закрытом кузове было тело 51 нелегального мигранта. В условиях экстремальной жары люди оказались запертыми внутри без воды и кондиционера.

Ещё 13 человек выжили. Большинство в тяжёлом состоянии в реанимации. У некоторых погибших нашли удостоверения личности. В основном это граждане Мексики.

[Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:

«При президенте Трампе мы видели меньше всего незаконных переходов за последние десятилетия. При президенте Байдене мы видим рекордно высокие показатели за всё время. Пришло время президенту Байдену восстановить методы, предложенные президентом Трампом, которые оказались очень эффективными».

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По словам Эбботта, необходимо прекратить практику, когда нелегальных мигрантов на территории США сначала ловят, а потом почти сразу отпускают. Также он считает, что нужно начать применять то, что уже есть.

[Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:

«Достроить стену на границе, сохранить политику возврата мигрантов в Мексику. Всё это есть, но, как я вижу, Байден не применяет эти правила».

Эбботт говорит, что собирается увеличить число офицеров на границах, а также сделать больше контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, он обещает продолжить то, что не успел закончить Трамп.

[Грег Эбботт, губернатор штата Техас]:

«Штат Техас – единственный в США, который когда-либо строил собственную пограничную стену. И сейчас мы работаем с владельцами земли, чтобы сделать её длиннее».

Джо Байден пришёл к власти в январе 2021 года. После этого он начал ослаблять жёсткие миграционные ограничения Трампа. На фоне этого к южной американской границе поток нелегальных мигрантов хлынул с новой силой.

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