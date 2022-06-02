Кто поставляет королеве шляпки, сумки и перчатки

Стиль одежды Елизаветы II документируют с самого её рождения. Сегодня её знают по ярким однотонным нарядам..

Стиль одежды Елизаветы II документируют с самого её рождения. Сегодня её знают по ярким однотонным нарядам и изысканным шляпкам.

В 2016 году публика увидела королеву вместе с принцем Филиппом в ярком неоново-зелёном пальто и соответствующей шляпе. Это был ансамбль, который Стилист Рейчел Тревор-Морган создала ещё к официальному 80-летию монархини.

[Рейчел Тревор-Морган, стилист королевы]:

«Она впервые надела его на службу в церкви Святого Павла по случаю своего 80-летия. Я до последнего не верила, что наденет».

С тех пор мастерица создала для Елизаветы II более 60 шляпок.

[Рейчел Тревор-Морган, стилист королевы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ещё один незаменимый аксессуар, без которого королева не может обойтись, – сумки Launer London.

[Джеральд Бодмер, гендиректор Launer London]:

«Она говорит: «Чувствую себя раздетой, если у меня с собой нет сумочки»».

Компания шьёт сумки для монархини ещё со времён, когда на троне был её отец.

[Джеральд Бодмер, гендиректор Launer London]:

«Только в последние несколько лет мы идём в сторону уменьшения. Она становится старше и не хочет носить что-то тяжёлое. Но внешний вид пытаемся сохранить».

Королева часто дополняет наряды белыми перчатками.

[Женевьева Джеймс, сотрудница Cornelia James]:

«Думаю, что белые перчатки – неотъемлемый элемент культового стиля королевы».

Женевьева, а до неё её мать, шили перчатки для Елизаветы с 70-х годов.

[Женевьева Джеймс, сотрудница Cornelia James]:

«Другой такой королевы не будет. И я просто счастлива, что наши перчатки сыграли в этом небольшую роль».

Королева Елизавета II празднует свой платиновый юбилей на троне в возрасте 96 лет. Она самый долгоправящий монарх Великобритании. Занимает трон последние 70 лет.

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